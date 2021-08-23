  "Он в прошлом стритрейсер, который очень любил машины". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева рассказала о бизнесе своего мужа

"У него своя кейтеринговая компания (организация удаленного питания для сотрудников предприятий, гостей выездного мероприятия, – "ГОРДОН")", – уточнила Гвоздева.

Хореограф добавила, что ее муж также профессионально занимается рыбалкой и всем, что с этим связано.

"Он в прошлом стритрейсер, который очень любил машины, скорость. С появлением детей у него скорость чуть поугасла. Сейчас он продолжает заниматься своей рыбалкой, своей кухней – он кормит больницы, детские сады, детские лагеря", – рассказала танцовщица.

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