"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи

Во время съемки артистка позировала, принимая различные позы
"Эти кадры были сделаны в 6:00 на рассвете в Железном Порту (Херсонская область), без make-up и какой-либо подготовки", – подписала она.
"Илончик, ты очень сексуальная", – оценили снимки подписчики Гвоздевой.
"Как будто тебе 17. Нежная, красивая", – прокомментировали публикацию 32-летней артистки ее фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.
Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте. "Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя", – объяснила она свое решение.
Танцовщица замужем за украинским бизнесменом Иваном Хомячуком. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть дочь Валерия (2015).