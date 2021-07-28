Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2021
 
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"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1"
Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1"
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Илона Гвоздева 28 июля разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в раздельном купальнике цвета загорелого тела на пляже.

Во время съемки артистка позировала, принимая различные позы

"Эти кадры были сделаны в 6:00 на рассвете в Железном Порту (Херсонская область), без make-up и какой-либо подготовки", – подписала она.

"Илончик, ты очень сексуальная", – оценили снимки подписчики Гвоздевой.

"Как будто тебе 17. Нежная, красивая", – прокомментировали публикацию 32-летней артистки ее фолловеры.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте. "Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя", – объяснила она свое решение.

Танцовщица замужем за украинским бизнесменом Иваном Хомячуком. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть дочь Валерия (2015).

Теги: пляж, купальник, фотосессия, хореограф, Илона Гвоздева
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