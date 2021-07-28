"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Во время съемки артистка позировала, принимая различные позы

"Эти кадры были сделаны в 6:00 на рассвете в Железном Порту (Херсонская область), без make-up и какой-либо подготовки", – подписала она.

"Илончик, ты очень сексуальная", – оценили снимки подписчики Гвоздевой.

"Как будто тебе 17. Нежная, красивая", – прокомментировали публикацию 32-летней артистки ее фолловеры.