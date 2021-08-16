"Жена, любовница, подруга". Гвоздева по случаю годовщины брака надела свадебное платье

Гвоздева: Однажды встреча в метро стала роковой и судьбоносной Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Однажды встреча в метро стала роковой и судьбоносной. С тех пор прошло 13 лет, из них семь – официально в браке. Родной мой, люблю тебя просто так и навсегда, твоя жена, любовница, подруга", – написала она.

Хореограф надела свадебное платье в пол, ее муж предстал в костюме.