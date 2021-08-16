Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2021
 
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"Жена, любовница, подруга". Гвоздева по случаю годовщины брака надела свадебное платье

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Гвоздева: Однажды встреча в метро стала роковой и судьбоносной
Гвоздева: Однажды встреча в метро стала роковой и судьбоносной
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева 15 августа на своей странице в Instagram опубликовала совместные снимки с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком.

"Однажды встреча в метро стала роковой и судьбоносной. С тех пор прошло 13 лет, из них семь – официально в браке. Родной мой, люблю тебя просто так и навсегда, твоя жена, любовница, подруга", – написала она.

Хореограф надела свадебное платье в пол, ее муж предстал в костюме.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком. Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

Хореограф замужем за Хомячуком с 2014 года. У пары двое детей: Валерия (2015) и Доминик (2020).

Теги: свадьба, платье, шоу, танцы, Танцы со звездами, хореограф, Илона Гвоздева, жена, любовница
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