"Пригласил, чтобы посмотреть на меня не потную". Участница "Танцев со звездами" Оруджова оголила плечи на прогулке с партнером по шоу

Оруджова пока не называет имя партнера по "Танцам со звездами" Фото: orudjova_nastya / Instagram

Артистка дополнила образ пиджаком, который во время съемки приспустила с с плеч.

"Партнер пригласил погулять, чтобы хоть раз посмотреть на меня не потную. Но я надела пиджак и не дам ему такой возможности", – подписала она снимок.

Оруджова не назвала имя свего партнера, поставив в публикации активную ссылку на страницу проекта в Instagram.

Скриншот: orudjova_nastya / Instagram