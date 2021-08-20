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20 августа, 2021
 
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"Пригласил, чтобы посмотреть на меня не потную". Участница "Танцев со звездами" Оруджова оголила плечи на прогулке с партнером по шоу

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Оруджова пока не называет имя партнера по "Танцам со звездами"
Оруджова пока не называет имя партнера по "Танцам со звездами"
Фото: orudjova_nastya / Instagram

Участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", актриса проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова 19 августа разместила в Instagram Stories фото, на котором запечатлена в черном платье с бретельками на фоне автомобиля.

Артистка дополнила образ пиджаком, который во время съемки приспустила с с плеч.

"Партнер пригласил погулять, чтобы хоть раз посмотреть на меня не потную. Но я надела пиджак и не дам ему такой возможности", – подписала она снимок.

Оруджова не назвала имя свего партнера, поставив в публикации активную ссылку на страницу проекта в Instagram.

Скриншот: orudjova_nastya / Instagram
Скриншот: orudjova_nastya / Instagram

Контекст:

Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в "Женском квартале", актриса является участницей проектов "Лига смеха" и "Игры приколов". 26 июля 2021 года стало известно, что Оруджова будет принимать участие в шоу "Танцы со звездами".

Теги: Танцы со звездами, Анастасия Оруджова
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