"Пригласил, чтобы посмотреть на меня не потную". Участница "Танцев со звездами" Оруджова оголила плечи на прогулке с партнером по шоу

Артистка дополнила образ пиджаком, который во время съемки приспустила с с плеч.
"Партнер пригласил погулять, чтобы хоть раз посмотреть на меня не потную. Но я надела пиджак и не дам ему такой возможности", – подписала она снимок.
Оруджова не назвала имя свего партнера, поставив в публикации активную ссылку на страницу проекта в Instagram.
Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в "Женском квартале", актриса является участницей проектов "Лига смеха" и "Игры приколов". 26 июля 2021 года стало известно, что Оруджова будет принимать участие в шоу "Танцы со звездами".