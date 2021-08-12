  Двухлетний сын каратиста Горуны во время пресс-конференции в аэропорту попросился к отцу на руки. Видео

Фрагмент, кода Горуна решил взять сына к себе, запечатлен на 10-й минуте ролика. После завершения съемки ребенок остался с отцом на время общения медалистов с прессой.

"Помаши всем ручкой", – попросил Горуна. Сын спортсмена выполнил его просьбу, а после отвернулся от камер.

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Видео: 5 канал / YouTube