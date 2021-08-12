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12 августа, 2021
 
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Двухлетний сын каратиста Горуны во время пресс-конференции в аэропорту попросился к отцу на руки. Видео

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Каратист Горуна бронзовый медалист Олимпиады в Токио
Каратист Горуна – бронзовый медалист Олимпиады в Токио
Фото: iamhoruna / Instagram

12 августа украинские спортсмены, занявшие на Олимпийских играх в Токио призовые места, вернулись в Украину. Об этом сообщается в репортаже "5 канала". По прибытии в аэропорт Борисполь украинские призеры ответили на вопросы журналистов. Во время фотосессии с участием спортсменов сын украинского каратиста Станислава Горуны, завоевавшего бронзовую медаль, двухлетний Лев попросился к отцу на руки.

Фрагмент, кода Горуна решил взять сына к себе, запечатлен на 10-й минуте ролика. После завершения съемки ребенок остался с отцом на время общения медалистов с прессой.

"Помаши всем ручкой", – попросил Горуна. Сын спортсмена выполнил его просьбу, а после отвернулся от камер.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.


Теги: Борисполь, Олимпиада, Токио, дети, фотосессия, семья, Станислав Горуна
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