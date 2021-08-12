  Двухлетний сын каратиста Горуны во время пресс-конференции в аэропорту попросился к отцу на руки. Видео

Фрагмент, кода Горуна решил взять сына к себе, запечатлен на 10-й минуте ролика. После завершения съемки ребенок остался с отцом на время общения медалистов с прессой.
"Помаши всем ручкой", – попросил Горуна. Сын спортсмена выполнил его просьбу, а после отвернулся от камер.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.