Бульвар Шоубиз
 
13 сентября, 2021
 
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"Танцы со звездами" после второго эфира покинули Люленов и Оруджова

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Люленов и Цибульская первыми покинули проект
Люленов и Цибульская первыми покинули проект
Фото: tanci1plus1 / Instagram

По итогам второго эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1" проект покинул капитан юмористической молдавской команды "Стояновка", принимающей участие в шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов. Он выступал в паре с хореографом Яной Цибульской – пара станцевала джайв. Об этом 12 сентября сообщается на странице проекта в Instagram.

По оценкам судей пара набрала 13 баллов, но во время оглашения результатов выяснилось, что за них проголосовало наименьшее количество зрителей. 

Также во время второго эфира стало известно, что проект из-за травмы колена, полученной на репетиции накануне первого эфира, покинула актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова – на реабилитацию ей понадобится не менее восьми месяцев. 

Организаторы заменили ее на Александру Машлятину – коллегу Оруджовой по проекту "Женский квартал". Машлятина и ее партнер Денис Самсон исполнили во втором эфире венский вальс. Жюри поставило за танец 10 баллов в суммарном зачете. По правилам шоу пара независимо от оценок судей перешла на следующий этап.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. После ухода Люленова, в проекте осталось 13 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Теги: Танцы со звездами, хореограф, Яна Цибульская, Иван Люленов, Анастасия Оруджова
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