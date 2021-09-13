"Танцы со звездами" после второго эфира покинули Люленов и Оруджова

По оценкам судей пара набрала 13 баллов, но во время оглашения результатов выяснилось, что за них проголосовало наименьшее количество зрителей.

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Также во время второго эфира стало известно, что проект из-за травмы колена, полученной на репетиции накануне первого эфира, покинула актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова – на реабилитацию ей понадобится не менее восьми месяцев.

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Организаторы заменили ее на Александру Машлятину – коллегу Оруджовой по проекту "Женский квартал". Машлятина и ее партнер Денис Самсон исполнили во втором эфире венский вальс. Жюри поставило за танец 10 баллов в суммарном зачете. По правилам шоу пара независимо от оценок судей перешла на следующий этап.