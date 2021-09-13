"Танцы со звездами" после второго эфира покинули Люленов и Оруджова

По оценкам судей пара набрала 13 баллов, но во время оглашения результатов выяснилось, что за них проголосовало наименьшее количество зрителей.
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Также во время второго эфира стало известно, что проект из-за травмы колена, полученной на репетиции накануне первого эфира, покинула актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова – на реабилитацию ей понадобится не менее восьми месяцев.
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Организаторы заменили ее на Александру Машлятину – коллегу Оруджовой по проекту "Женский квартал". Машлятина и ее партнер Денис Самсон исполнили во втором эфире венский вальс. Жюри поставило за танец 10 баллов в суммарном зачете. По правилам шоу пара независимо от оценок судей перешла на следующий этап.
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Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. После ухода Люленова, в проекте осталось 13 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.