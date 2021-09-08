Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, в каких отношениях находится с экс-ведущей проекта Тиной Кароль

"Тина больше не будет ведущей?" – поинтересовались пользователи сети у Завадюка.

"Мы в хороших отношениях с Тиной Кароль и ее командой. И обязательно еще поработаем в других проектах. А в "Танцах со звездами" в этом году много новых лиц, которых вы ждали", – написал Завадюк.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Ранее партнершей Горбунова была украинская певица Тина Кароль. Она уход из проекта не прокомментировала. Ранее артистка заявила, что не будет также участвовать в еще одном шоу "1+1" – проекте "Голос країни".

3 сентября Завадюк, комментируя замену ведущей, поблагодарил певицу за сотрудничество.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.