Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую

"В этом году в проекте новый креативный продюсер, обновленный состав танцоров с мировыми именами, новая ведущая голдрума и новое лицо – волшебная Иванна Онуфрийчук. Спасибо Тине Кароль за прекрасные сезоны", – написал Завадюк.

Он подчеркнул, что в проекте также обновлен состав судей.