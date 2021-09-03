Названы имена партнеров звездных участников шоу "Танцы со звездами". Фото

Организаторы мероприятия пока что не афишируют, кто из танцоров с кем из знаменитостей будет танцевать в паре.
Из 14 представленных хореографов только четверо принимали участие в предыдущих сезонах. Это Дмитрий Дикусар, победитель прошлого сезона Макс Леонов, Яна Цибульская и Екатерина Тришина. Остальные 10 участников выйдут на паркет впервые.
В том числе среди них будет Анна Карелина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Алина Ли.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Даниэла Преап.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лиза Русина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мария Колосова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Роксолана Маланчук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Юрий Мешков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Антон Нестеренко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Алексей Базела.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Денис Самсон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Премьера нового сезона состоится 5 сентября. Участие в проекте примут 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь.
Оценивать выступления участников шоу будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта будут Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук.