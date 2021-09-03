Названы имена партнеров звездных участников шоу "Танцы со звездами". Фото

Организаторы мероприятия пока что не афишируют, кто из танцоров с кем из знаменитостей будет танцевать в паре.

Из 14 представленных хореографов только четверо принимали участие в предыдущих сезонах. Это Дмитрий Дикусар, победитель прошлого сезона Макс Леонов, Яна Цибульская и Екатерина Тришина. Остальные 10 участников выйдут на паркет впервые.

В том числе среди них будет Анна Карелина.

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Алина Ли.

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Даниэла Преап.

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Лиза Русина.

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Мария Колосова.

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Роксолана Маланчук.

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Юрий Мешков.

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Антон Нестеренко.

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Алексей Базела.

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Денис Самсон.

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