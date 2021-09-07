Бульвар Шоубиз
 
07 сентября, 2021
 
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Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"

Тина Кароль не оставила без внимания новый сезон "Танцев со звездами"
Тина Кароль не оставила без внимания новый сезон "Танцев со звездами"
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 7 сентября разместила в Stories Instagram пост, опубликованный на ее фан-странице _dan_tina.

Это архивное фото певицы, сделанное на одном из эфиров шоу "Танцы со звездами" на "1+1", бессменной ведущей которого она являлась.

"Спасибо за годы вместе, Тина Кароль, Юрий Горбунов", – говорится в подписи к фото.

Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: tina_karol / Instagram

Тина Кароль не объяснила, почему более не ведет "Танцы со звездами".

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Кроме "Танцев со звездами", Тина Кароль не будет участвовать в еще одном шоу "1+1" – проекте "Голос країни". Она была тренером восьми сезонов шоу, начиная с 2013 года.

Ведущей нового сезона "Танцев со звездами" стала Иванна Онуфрийчук.

Тина Кароль вместе с Юрием Горбуновым вела шоу с первого сезона, премьера которого состоялась в 2006 году.

Теги: Тина Кароль, Танцы со звездами
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