Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"

Тина Кароль не оставила без внимания новый сезон "Танцев со звездами" Фото: tina_karol / Instagram

Это архивное фото певицы, сделанное на одном из эфиров шоу "Танцы со звездами" на "1+1", бессменной ведущей которого она являлась.

"Спасибо за годы вместе, Тина Кароль, Юрий Горбунов", – говорится в подписи к фото.

Фото: tina_karol / Instagram

Тина Кароль не объяснила, почему более не ведет "Танцы со звездами".