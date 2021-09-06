"Какая кисуля". Тина Кароль в огромном разрезе получила новое громкое прозвище от фанов

Снимок исполнительница сопроводила хештегом "красиво".
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Фаны присвоили певице титул "черная королева".
"Наша черная королева", – отметила подписчица dantinainternational.
"Черная королева", – написала dariapopozzhe.
"Эстетический шок! Вау!" – прокомментировала _polina_assol_.
"Какая кисуля", – отметила isssstomno
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.