  "Melovin – это Maruv в мужском теле". Участник "Танцев со звездами" подарил Кухар внутренний орган

После выступления Melovin заявил, что хочет сделать подарок судье "Танцев со звездами", балерине Екатерине Кухар. "Это мое сердце", – заявил исполнитель.
В коробке, которую он преподнес судье, оказалось настоящее сердце. Кому принадлежал этот орган, не уточнили.
"Я думаю, что это не мне, а для анатомического музея", – отреагировала Кухар.
"Такое чувство, что Melovin в каком-то затяжном депресняке. Зачем это сердце? Хочется подойти, умыть его под краном, и попросить быть проще. Танец не впечатлил. Я думала, он будет более гибким. Может, дальше все сладится", – отметила подписчица Alisa Selezneva.
"Melovin – это Maruv, только в мужском теле", – заявила Б.П.
Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.
В первом эфире "Танцев со звездами" ни один участник не покинул проект. Зрительского голосования, согласно формату шоу, не было. Отдать свой голос за одного из участников можно будет уже в следующем эфире, 12 сентября.