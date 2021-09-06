  "Melovin – это Maruv в мужском теле". Участник "Танцев со звездами" подарил Кухар внутренний орган

После выступления Melovin заявил, что хочет сделать подарок судье "Танцев со звездами", балерине Екатерине Кухар. "Это мое сердце", – заявил исполнитель.

В коробке, которую он преподнес судье, оказалось настоящее сердце. Кому принадлежал этот орган, не уточнили.

"Я думаю, что это не мне, а для анатомического музея", – отреагировала Кухар.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

"Такое чувство, что Melovin в каком-то затяжном депресняке. Зачем это сердце? Хочется подойти, умыть его под краном, и попросить быть проще. Танец не впечатлил. Я думала, он будет более гибким. Может, дальше все сладится", – отметила подписчица Alisa Selezneva.

"Melovin – это Maruv, только в мужском теле", – заявила Б.П.