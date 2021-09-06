  "Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу

Ближе к финалу танца Суровцев оголился, продемонстрировал публике накачанный торс. А в самом финале страстно поцеловал в губы свою партнершу.

Актер заявил, что поцелуй был импровизацией.

"Я так почувствовал", – признался он.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

"Просто он очень красивый и очень хотел показать это всем", – отметила подписчица Olga Orlova.