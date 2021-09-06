Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2021
 
Новости

"Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу

 
|
Суровцев оголился уже в первом эфире танцевального проекта
Суровцев оголился уже в первом эфире танцевального проекта
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Трехкратный чемпион Украины по стриптизу и актер Алексей Суровцев в первом выпуске нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1" станцевал румбу со своей партнершей Мариной Колосовой. Видео обнародовали 5 сентября на YouTube-канале проекта.

Ближе к финалу танца Суровцев оголился, продемонстрировал публике накачанный торс. А в самом финале страстно поцеловал в губы свою партнершу.

Актер заявил, что поцелуй был импровизацией.

"Я так почувствовал", – признался он.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

"Просто он очень красивый и очень хотел показать это всем", – отметила подписчица Olga Orlova.

Контекст:

В первом эфире "Танцев со звездами" ни один участник не покинул проект. Зрительского голосования, согласно формату шоу, не было. Отдать свой голос за одного из участников можно будет уже в следующем эфире, 12 сентября.

Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Он известен своими ролями в сериалах "След" и "Коп". Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

Теги: актер, шоу, танцы, Танцы со звездами, хореограф, поцелуй, стриптиз, финал, Алексей Суровцев, торс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу
  "Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу
"Так красивее". Верещук коротко постриглась
"Так красивее". Верещук коротко постриглась
5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы
5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии
Дмитрий ГОРДОН
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS