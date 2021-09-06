Не вспомнили о Чапкисе и занижали баллы. Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева раскритиковала первый эфир нового сезона

"Общее впечатление замечательное, прекрасный свет, красивая заявка участников, хорошая графика и спецэффекты, отличный состав жюри. [Судья] Макс Чмерковский очень понравился, говорил по делу и красиво, парни – танцоры все невероятные, радовали глаз техникой, чего не скажешь про некоторых девочек-участниц", – написала она.

Гвоздева обратила внимание на то, что в первом эфире организаторы не почтили память экс-судьи проекта, народного артиста Украины Григория Чапкиса.

"В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящен памяти легендарного Григория Чапкиса. В итоге даже не упомянули о нем", – написала она.

Также Гвоздева обратила внимание на низкие баллы, которые жюри ставили некоторым участникам шоу.

"Сюрприз в виде "живого сердца" – это слишком. Чем будет удивлять на всех остальных эфирах, все органы будет отдавать?" – резюмировала артистка, упомянув подарок певца Melovin судье Екатерине Кухар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)