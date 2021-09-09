  Участник "Танцев со звездами" Логай разбил ногой стену в тренировочном зале продюсера шоу

Логай: В зале у Коляденко есть стена. Там несколько дырок, одна из них – моя Фото: logai.arthur / Instagram

"В тренировочном зале у [креативного продюсера Елены] Коляденко есть стена. Там несколько дырок, одна из них – моя", – признался артист.

Он назвал инцидент "случайной неслучайностью", но не стал называть причины, спровоцировавшие его на то, чтобы во время репетиции танца ударить ногой по стене.

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