Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2021
 
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Участник "Танцев со звездами" Логай разбил ногой стену в тренировочном зале продюсера шоу

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Логай: В зале у Коляденко есть стена. Там несколько дырок, одна из них моя
Логай: В зале у Коляденко есть стена. Там несколько дырок, одна из них – моя
Фото: logai.arthur / Instagram

Украинский актер, участник нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Артур Логай 9 сентября в эфире канала "1+1" признался, что во время тренировки разбил ногой стену в репетиционном зале.

"В тренировочном зале у [креативного продюсера Елены] Коляденко есть стена. Там  несколько дырок, одна из них – моя", – признался артист.

Он назвал инцидент "случайной неслучайностью", но не стал называть причины, спровоцировавшие его на то, чтобы во время репетиции танца ударить ногой по стене.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Теги: актер, Танцы со звездами, Артур Логай
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