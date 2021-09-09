  Участница "Танцев со звездами" Зарицкая рассказала, почему не сразу сошлась со своим вторым партнером по проекту

В начале августа Зарицкая говорила, что ей пришлось заменить партнера после нескольких репетиций. "Он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго", – объяснила тогда замену певица, не став называть имени предшественника Мешкова. Своего нового партнера артистка тогда называла "прикольным".

Сейчас Зарицкая отметила, что у Мешкова намного больше энергии, чем у нее.

"Он намного энергичнее, чем я. И меня это немного выбивает. Он в 10 раз энергичнее. Его просят прекратить много двигаться, много кричать, смеяться, и он немного успокаивается. Но пара у нас очень интересная", – рассказала артистка.

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Видео: Muzvar / YouTube