  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"

Люленов стал первым, кто покинул шоу. Он выступал в паре с украинским хореографом Яной Цибульской.

"Неожиданно, неприятно. Жалко. Устал. Не допускали, что может быть такое. Мы даже готовили танец на два эфира вперед", – заявил Люленов.

По словам артиста, второй эфир смотрели все его родные.

"Было много матов в сторону судей, что это несправедливо. Но я их успокоил", – резюмировал он.

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