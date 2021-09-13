  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"

Люленов стал первым, кто покинул шоу. Он выступал в паре с украинским хореографом Яной Цибульской.
"Неожиданно, неприятно. Жалко. Устал. Не допускали, что может быть такое. Мы даже готовили танец на два эфира вперед", – заявил Люленов.
По словам артиста, второй эфир смотрели все его родные.
"Было много матов в сторону судей, что это несправедливо. Но я их успокоил", – резюмировал он.
Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. После ухода Люленова, в проекте осталось 13 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.