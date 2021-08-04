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04 августа, 2021
 
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Люленов рассказал, как сложились отношения с Поляковой после их публичного поцелуя в губы

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На шоу "Лига смеха" Полякова была тренером команды "Стояновка", капитаном которой является Люленов
На шоу "Лига смеха" Полякова была тренером команды "Стояновка", капитаном которой является Люленов
Скриншот: Лига Смеха / YouTube

Участник нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и капитан молдавской команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на этом же канале, Иван Люленов 3 августа в эфире "1+1" рассказал, как сложились его отношения с украинской певицей Олей Поляковой после того, как в 2018 году они по сценарию поцеловались в губы.

Речь идет о поцелуе, который пара продемонстрировала в ноябре 2018 года в рамках шоу "Лига смеха" – Полякова принимала участие в номерах команды "Стояновка" в статусе тренера.

Поцелуй артистов можно посмотреть начиная с 10-й минуты видео. После поцелуя певица заявила тогда, что "муж ее дома засмеет после этого".

ВИДЕО
Видео: Лига Смеха / YouTube

По словам Люленова, после этого они с Поляковой продолжают время от времени общаться.

"Мы переписываемся иногда. Созванивались. Ну там, раз в год, конечно. Короче, она меня не забыла и не забывает. И я ее тоже", – сказал Люленов.

ВИДЕО
Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Люленов стал известен после того, как  возглавляемая им молдавская команда "Стояновка" дважды победила в шоу "Лига смеха". Коллектив был создан в 2013 году, а своим названием обязан селу, откуда родом участники команды.

Об участии Люленова в шоу "Танцы со звездамистало известно 28 июля 2021 года. 

3 августа, комментируя личную жизнь, Люленов заявил, что не состоит в отношениях ни с девушками, ни с парнями.

Теги: Оля Полякова, певица, поцелуй, Лига смеха, Иван Люленов
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