  Люленов рассказал, как сложились отношения с Поляковой после их публичного поцелуя в губы

На шоу "Лига смеха" Полякова была тренером команды "Стояновка", капитаном которой является Люленов Скриншот: Лига Смеха / YouTube

Речь идет о поцелуе, который пара продемонстрировала в ноябре 2018 года в рамках шоу "Лига смеха" – Полякова принимала участие в номерах команды "Стояновка" в статусе тренера.

Поцелуй артистов можно посмотреть начиная с 10-й минуты видео. После поцелуя певица заявила тогда, что "муж ее дома засмеет после этого".

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Видео: Лига Смеха / YouTube

По словам Люленова, после этого они с Поляковой продолжают время от времени общаться.

"Мы переписываемся иногда. Созванивались. Ну там, раз в год, конечно. Короче, она меня не забыла и не забывает. И я ее тоже", – сказал Люленов.

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube