Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2021
 
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"Это надо искоренять". Полякова высказалась о скандале с братьями Меладзе

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Полякова: Никогда не молчите, если вас обижают
Полякова: Никогда не молчите, если вас обижают
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская артистка Оля Полякова, заявившая, что российский продюсер Константин Меладзе предлагал ей продвижение в карьере в обмен на интим, в программе "Світське життя" на "1+1" рассказала, что после скандала продюсер с ней не связывался. Она расценивает это как признание вины.

"Этим своим месседжем я хотела сказать только одно: никогда не молчите, если вас обижают. Почему это я должна не обращать внимание, когда человек захотел меня обесценить, захотел сказать: "Да она фрик, что-то там врет" (речь о заявлении брата Константина Меладзе Валерия. – "ГОРДОН"). Это правда! И я имею право эту правду озвучить", – заявила артистка.

Она отметила, что это прекрасно – жить в стране, где можно свободно говорить правду и за это к тебе не придут из налоговой и не попытаются ликвидировать твою фирму. Так артистка намекнула на ситуацию с проживающей в РФ певицей Ани Лорак, которая первой заговорила о домогательствах Меладзе. Вскоре после этого налоговая начала процесс ликвидации ее компании "Ани Лорак Продакшн". Причиной таких решений со стороны органов стало то, что юридический адрес фирмы певицы не соответствует фактическому, отмечал канал "Вокруг.ТВ".

Полякова также добавила, что ни Константин, ни Валерий с ней не связались. Их молчание она расценивает как подтверждение правдивости своих слов и признаний.

"Если бы это была неправда, они бы мне позвонили. Мне только обидно, что во всем мире поддерживают жертв. В нашей стране и на постсоветском пространстве жертва всегда виновата сама. Это надо искоренять", – заявила она.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого "лежали в личной плоскости". Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить "публичную травлю Меладзе".

Едва ли не единственной, кто поддержал певицу, стала украинская артистка Оля Полякова. Она заявила, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харассмента в шоу-бизнесе. После отказа Ани Лорак от сказанного Полякова отметила, что певица сделала это под серьезным социальным давлением.

Брат Константина Меладзе Валерий в ответ на слова Поляковой назвал ее фриком.

Константин Меладзе не комментирует заявление Ани Лорак, а его жена, певица Вера Брежнева ранее игнорировала вопросы подписчиков, которые интересовались ее отношением к происходящему, но 10 июня дала понять, что в обвинения Лорак не верит.

Теги: секс-скандал, Валерий Меладзе, Константин Меладзе, Оля Полякова, домогательства
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