  "Это надо искоренять". Полякова высказалась о скандале с братьями Меладзе

"Этим своим месседжем я хотела сказать только одно: никогда не молчите, если вас обижают. Почему это я должна не обращать внимание, когда человек захотел меня обесценить, захотел сказать: "Да она фрик, что-то там врет" (речь о заявлении брата Константина Меладзе Валерия. – "ГОРДОН"). Это правда! И я имею право эту правду озвучить", – заявила артистка.

Она отметила, что это прекрасно – жить в стране, где можно свободно говорить правду и за это к тебе не придут из налоговой и не попытаются ликвидировать твою фирму. Так артистка намекнула на ситуацию с проживающей в РФ певицей Ани Лорак, которая первой заговорила о домогательствах Меладзе. Вскоре после этого налоговая начала процесс ликвидации ее компании "Ани Лорак Продакшн". Причиной таких решений со стороны органов стало то, что юридический адрес фирмы певицы не соответствует фактическому, отмечал канал "Вокруг.ТВ".

Полякова также добавила, что ни Константин, ни Валерий с ней не связались. Их молчание она расценивает как подтверждение правдивости своих слов и признаний.

"Если бы это была неправда, они бы мне позвонили. Мне только обидно, что во всем мире поддерживают жертв. В нашей стране и на постсоветском пространстве жертва всегда виновата сама. Это надо искоренять", – заявила она.

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