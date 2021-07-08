"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями

Вслед за Ани Лорак Оля Полякова тоже обвинила Константина Меладзе в домогательствах по отношению к себе Фото: Оля Полякова / Facebook

"Вместо того, чтобы ответить по сути вопроса, [Валерий Меладзе] решил унизить меня, назвав не исполнителем, а фриком. О-о-очень мужской ответ. Точнее – уход от ответа о харассменте. Ну что ж, это буду не я, если не отвечу", – начала свое видеообращение в Facebook Полякова.

42-летняя певица подчеркнула, что на этот раз у братьев Меладзе "отмолчаться не получится".

"Хотя знаю, что вряд ли кто-то мне ответит, так как в этой, безусловно, талантливой семье принято отмалчиваться. Отмалчиваться и тихонечко делать денежку. Это нормально, это ваш выбор. И он никого не должен волновать до тех пор, пока вы тихонечко помалкиваете и делаете денежку", – сказала Полякова.

Она отметила, что не стоило Валерию называть ее "фриком", поскольку это означает "оскорблять женщину в ее искреннем желании поддержать другую женщину". Полякова имела в виду свою поддержку Ани Лорак, которая первая обвинила Константина в домогательствах.

В видеообращении певица задала братьям Меладзе риторические вопросы:

1. "Сильно подгорело в вашей тусовочке, если так на нее [Лорак] надавили со всех сторон, по сути, затравили, что бедняжка отказалась от всех своих слов, еще и виноватой осталась?".

2. "Когда мы услышим от благородного грузина – мужчины, приехавшего в Украину выступать перед украинцами, которого шокирует вид женщины в купальнике, – хоть что-нибудь об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе?".

3. "Как вам удается работать и в Украине, и в России, как удается сидеть на двух стульчиках сразу?".