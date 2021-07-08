Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2021
 
Новости

"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вслед за Ани Лорак Оля Полякова тоже обвинила Константина Меладзе в домогательствах по отношению к себе
Вслед за Ани Лорак Оля Полякова тоже обвинила Константина Меладзе в домогательствах по отношению к себе
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова пообещала в ближайшее время рассказать еще больше подробностей о закулисье шоу-бизнеса, касающееся братьев Меладзе – Валерия и Константина. Так артистка отреагировала на то, что в недавнем интервью певец Валерий Меладзе назвал ее "фриком" и обвинил в желании попиариться, обвиняя Константина Меладзе в домогательствах.

"Вместо того, чтобы ответить по сути вопроса, [Валерий Меладзе] решил унизить меня, назвав не исполнителем, а фриком. О-о-очень мужской ответ. Точнее – уход от ответа о харассменте. Ну что ж, это буду не я, если не отвечу", – начала свое видеообращение в Facebook Полякова.

42-летняя певица подчеркнула, что на этот раз у братьев Меладзе "отмолчаться не получится".

"Хотя знаю, что вряд ли кто-то мне ответит, так как в этой, безусловно, талантливой семье принято отмалчиваться. Отмалчиваться и тихонечко делать денежку. Это нормально, это ваш выбор. И он никого не должен волновать до тех пор, пока вы тихонечко помалкиваете и делаете денежку", – сказала Полякова.

Она отметила, что не стоило Валерию называть ее "фриком", поскольку это означает "оскорблять женщину в ее искреннем желании поддержать другую женщину". Полякова имела в виду свою поддержку Ани Лорак, которая первая обвинила Константина в домогательствах.

В видеообращении певица задала братьям Меладзе риторические вопросы:

1. "Сильно подгорело в вашей тусовочке, если так на нее [Лорак] надавили со всех сторон, по сути, затравили, что бедняжка отказалась от всех своих слов, еще и виноватой осталась?".

2. "Когда мы услышим от благородного грузина – мужчины, приехавшего в Украину выступать перед украинцами, которого шокирует вид женщины в купальнике, – хоть что-нибудь об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе?".

3. "Как вам удается работать и в Украине, и в России, как удается сидеть на двух стульчиках сразу?".

https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/246277980281379/

Контекст:

В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого "лежали в личной плоскости". Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить "публичную травлю Меладзе".

Едва ли не единственной, кто поддержал певицу, стала украинская артистка Оля Полякова. Она заявила, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харассмента в шоу-бизнесе. После отказа Ани Лорак от сказанного Полякова отметила, что певица сделала это под серьезным социальным давлением.

Константин Меладзе не комментирует заявление Ани Лорак, а его жена, певица Вера Брежнева, ранее игнорировала вопросы подписчиков, которые интересовались ее отношением к происходящему, но 10 июня достаточно жестко дала понять, что в обвинения Лорак не верит.

Теги: секс-скандал, Валерий Меладзе, Оля Полякова, домогательства, харассмент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями
"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
Как и сколько варить картофель
Как и сколько варить картофель
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела
Виктория ВОРОНИНА
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS