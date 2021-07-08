"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями

"Вместо того, чтобы ответить по сути вопроса, [Валерий Меладзе] решил унизить меня, назвав не исполнителем, а фриком. О-о-очень мужской ответ. Точнее – уход от ответа о харассменте. Ну что ж, это буду не я, если не отвечу", – начала свое видеообращение в Facebook Полякова.
42-летняя певица подчеркнула, что на этот раз у братьев Меладзе "отмолчаться не получится".
"Хотя знаю, что вряд ли кто-то мне ответит, так как в этой, безусловно, талантливой семье принято отмалчиваться. Отмалчиваться и тихонечко делать денежку. Это нормально, это ваш выбор. И он никого не должен волновать до тех пор, пока вы тихонечко помалкиваете и делаете денежку", – сказала Полякова.
Она отметила, что не стоило Валерию называть ее "фриком", поскольку это означает "оскорблять женщину в ее искреннем желании поддержать другую женщину". Полякова имела в виду свою поддержку Ани Лорак, которая первая обвинила Константина в домогательствах.
В видеообращении певица задала братьям Меладзе риторические вопросы:
1. "Сильно подгорело в вашей тусовочке, если так на нее [Лорак] надавили со всех сторон, по сути, затравили, что бедняжка отказалась от всех своих слов, еще и виноватой осталась?".
2. "Когда мы услышим от благородного грузина – мужчины, приехавшего в Украину выступать перед украинцами, которого шокирует вид женщины в купальнике, – хоть что-нибудь об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе?".
3. "Как вам удается работать и в Украине, и в России, как удается сидеть на двух стульчиках сразу?".
В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого "лежали в личной плоскости". Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить "публичную травлю Меладзе".
Едва ли не единственной, кто поддержал певицу, стала украинская артистка Оля Полякова. Она заявила, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харассмента в шоу-бизнесе. После отказа Ани Лорак от сказанного Полякова отметила, что певица сделала это под серьезным социальным давлением.
Константин Меладзе не комментирует заявление Ани Лорак, а его жена, певица Вера Брежнева, ранее игнорировала вопросы подписчиков, которые интересовались ее отношением к происходящему, но 10 июня достаточно жестко дала понять, что в обвинения Лорак не верит.