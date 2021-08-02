  "По ходу, меня подрежут и закопают в лесу". Полякова перед камерами дважды поцеловалась в губы с Максом Барских

Полякова неожиданно появилась в кадре в тот момент, когда Барских давал интервью перед своим выступлением. Обняв артиста за шею, певица поцеловала его в губы и собралась уходить, но Барских остановил ее и повторил поцелуй уже по собственной инициативе.

"По ходу, меня подрежут и закопают в лесу. Муж Оли", – прокомментировал происходящее Макс Барских после того, как Полякова ушла.

Скриншот: Світське життя / YouTube

Поцелуй Поляковой и Барских можно посмотреть на видео, начиная с 34-й минуты.

ВИДЕО

Видео: Cвітське життя / YouTube