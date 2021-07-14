"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги

"Все, что находится в твоей реальности – говорит о тебе! Ты это приглашаешь в свою жизнь. Добровольно. Если тебе что-то не нравится, это не повод обвинять "внешнее". Это повод задуматься о внутреннем! Заглянуть в потаенные уголки своей души", – написала она.

Бабкина отметила, что все внешнее – это знак, указывающий на то, что закрыто глубоко внутри человека.

"Если это "внешнее" привносит в твою жизнь страдание и боль (люди, ситуации), необходимо благодарить за возможность стать лучше!" – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СНЕЖАНА БАБКИНА•БЛОГ о ЛЮБВИ (@snezhana_babkina)

"Боже, как это красиво", – заявила подписчица st.jahzz.