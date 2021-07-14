"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги

"Все, что находится в твоей реальности – говорит о тебе! Ты это приглашаешь в свою жизнь. Добровольно. Если тебе что-то не нравится, это не повод обвинять "внешнее". Это повод задуматься о внутреннем! Заглянуть в потаенные уголки своей души", – написала она.
Бабкина отметила, что все внешнее – это знак, указывающий на то, что закрыто глубоко внутри человека.
"Если это "внешнее" привносит в твою жизнь страдание и боль (люди, ситуации), необходимо благодарить за возможность стать лучше!" – заявила она.
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"Боже, как это красиво", – заявила подписчица st.jahzz.
Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от предыдущих отношений.