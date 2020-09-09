Жена Бабкина показала свои детские фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина актриса Снежана Бабкина в день 10-летия дочери Веселины показала, как она сама выглядела в этом возрасте.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram разместила подборку своих детских снимков.

"Сегодня 10 лет моей доченьке Веселиночке. Я попросила мамочку прислать мои фотографии, чтобы показать вам! Тут мне 10 лет. 1995 год. Спасибо, мамуля, за мое счастливое, улыбчивое, дурашливое детство! Смотрите карусель! Напишите мне: похожи мы с Весей?" – спросила она.

"Очень-очень-очень похожи. Просто одно лицо", – заявила подписчица lidiia.fedorova.

"Вы очень похожи", – согласилась с ней yrmchnk.

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – 10, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

8 июля Снежане Бабкиной исполнилось 35 лет.