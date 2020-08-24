  "Я вымаливал на коленях, со слезами". Бабкин признался, что изменял жене Снежане

Украинский певец Сергей Бабкин признался, что его жена, актриса Снежана Бабкина, хотела уйти от него после предательства.

Бабкин: Я знаю себя, когда я один, я слаб Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин признался, что изменял своей жене, актрисе Снежане Бабкиной. Об этом он рассказал в интервью программе "Экзамен" на YouTube-канале Маши Ефросининой.

По словам Бабкина, он сделал жене очень больно на третьем году брака. Как признался Бабкин, когда он вернулся домой, Снежана рассказала ему о своем сне: будто он сидит посреди комнаты, а вокруг него много кукол Барби.

На слова супруги Бабкин разозлился: сказал, что это бред, взбесился и кричал, а потом пошел в ванную и стал рыдать. Он отметил, что Снежана все поняла и решила уйти.

"Я вымаливал на коленях, конечно же, со слезами, останавливал, умолял дать время. Говорил: "Пожалуйста, надо что-то придумать, так нельзя, я все исправлю", – поделился он воспоминаниями.

От развода их спас случай и некий "хозяин", который, как верит музыкант, с ними живет.

"Уходя, Снежана забежала в ванную, а она была полна воды. А я, когда ухожу из дома, всегда перекрываю воду. Вода начала вытекать, Снежана вынула пробку и принялась вытирать пол тряпкой. Устала, остановилась, стала тяжело дышать и не понимала, что происходит. Тогда почувствовала, что за ней стоит что-то и говорит: "Что вы делаете? Что же вы такое делаете?" – рассказал Бабкин.

По словам музыканта, с тех пор они с женой не расстаются.

"Мне так надо. Потому что я знаю себя, когда я один, я слаб. Я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной. Мне тогда спокойно, хорошо и все прекрасно", – признался Бабкин.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, недавно исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.