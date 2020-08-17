Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2020
 
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"Многодетные мамы становятся соблазнительнее". Бабкина засветила тело в нюдовом боди

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина показала, как выглядит дома в отсутствие детей.

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Бабкина: Отвезли детей в лагерь
Бабкина: Отвезли детей в лагерь
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в нюдовом боди. Бабкина позирует в кресле с чашкой кофе.

"Всем доброго пятничного дня! Отвезли детей в лагерь. Сейчас 10 минут coffe time и go в крайний съемочный день "Бомба-ракета", – написала она 14 августа.

"Недавно услышала: "Ты какая-то стала другая после четвертого ребенка". Видимо, многодетные мамы становятся соблазнительнее", – написала подписчица Бабкиной.

"Бомба-ракета" – песня Сергея Бабкина, на которую он снимает клип. Об этом его супруга сообщала в Instagram 6 августа.

"Немного о съемках клипа "Бомба-ракета". Весь съемочный период – это смесь неимоверной тяжести с вселенским удовлетворением", – писала она.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, недавно исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

8 июля Снежане Бабкиной исполнилось 35 лет.

Теги: Сергей Бабкин, музыкант, Снежана Бабкина
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