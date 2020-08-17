"Многодетные мамы становятся соблазнительнее". Бабкина засветила тело в нюдовом боди

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в нюдовом боди. Бабкина позирует в кресле с чашкой кофе.
"Всем доброго пятничного дня! Отвезли детей в лагерь. Сейчас 10 минут coffe time и go в крайний съемочный день "Бомба-ракета", – написала она 14 августа.
"Недавно услышала: "Ты какая-то стала другая после четвертого ребенка". Видимо, многодетные мамы становятся соблазнительнее", – написала подписчица Бабкиной.
"Бомба-ракета" – песня Сергея Бабкина, на которую он снимает клип. Об этом его супруга сообщала в Instagram 6 августа.
"Немного о съемках клипа "Бомба-ракета". Весь съемочный период – это смесь неимоверной тяжести с вселенским удовлетворением", – писала она.
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Немного о съёмках клипа @babkin_official « БОМБА- РАКЕТА» * * Весь съёмочный период- это смесь неимоверной тяжести с вселенским удовлетворением * Сначала о тяжести: Так нам с СБ тяжело ещё не было НИКОГДА!!! Это были самые тяжёлые съёмки за всю нашу артистическую жизнь!!! Эти 3 съёмочных дня запомнятся навсегда! Вся тяжесть заключалась в костюмах! Открывать все секреты не буду, когда увидите клип, вы сами всё поймёте. 3 суток почти без сна, жара и КОСТЮМЫ!!! * А теперь ВНИМАНИЕ * Так хорошо нам ещё не работалось НИКОГДА!!! * Это видео планировалось как Liric Video. Изначально мы с @babkin_official придумали костюмы, их стали шить. Потом мы позвонили нашему любимому коллеге по театру @theatre_beautiful_flowers Артёму Вусику @scissor_vus и попросили помочь придумать нам несколько интересных ситуаций. Видеооператора выбрала я. Это @dmiitry Дима, с ним я снимала свой марафон @snezhno_marafon . И тут всё закрутилось * За 2 дня мы резко назначаем съёмки, судорожно ища локации. За день я ищу гримера- наша @leka.v.k , которая супер-занята и, вдруг, у неё получается! * Фотограф и оператор бекстейджа находятся за секунду- @s.scherbak @nazarka_babayka Артистическая команда из 7 человек для массовой сцены находится за час * Костюмы, локации, супер-машина и всё остальное- точно так же по щелчку * И вроде бы сумбур и полная неожиданность, но так хорошо ещё не было НИКОГДА * @scissor_vus - у тебя дебютный опыт режиссуры в клипе! И с тобой было так кайфово! Я впервые получила такое удовольствие! Правда! @dmiitry - ты человек Всемирного спокойствия! Это очень заряжало! Ребят, я не знаю, что там получится на выходе, но мы так КАЙФОНУЛИ с @babkin_official * А это самое ценное * Фото- малюсенький Спойлер *
Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, недавно исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
8 июля Снежане Бабкиной исполнилось 35 лет.