"Муза моя". Бабкина спела вместе с мужем

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина показала, как проходят его репетиции.

Бабкины более десяти лет живут в браке Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина показала в Instagram ролик, в котором ее супруг исполняет песни под гитару.

"Муза моя", – написала она.

Во время исполнения некоторых композиций Снежана подпевала мужу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina) 26 Июн 2020 в 8:54 PDT

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младший, Елисей, родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Семья Бабкина проживает в Харькове.

Сергей Бабкин – автор и исполнитель собственных песен. Изначально он стал известен как участник группы 5’nizza. Бабкин – тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018) на "1+1", участник четвертого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Его партнершей на паркете выступила жена Снежана.