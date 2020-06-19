"Лисенок, как и его папа, всех повел освежиться, омолодиться и зарядиться!". Жена Бабкина показала, как прошел день рождения их сына

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана устроили праздник по случаю дня рождения их младшего сына Елисея.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина показала в Instagram снимки празднования первого дня рождения их сына Елисея.

"Ты пришел ко мне ровно год назад. Ты нашел меня уже давно. Мы виделись с тобой во сне. Именно тогда ты сказал, что ты – мой! И что тебя зовут Елисей! Ты мой учитель! Ты моя третья Галактика! В 9.52 ты родился! В это время я выкладываю этот пост, спешу писать, чтобы успеть вовремя! Я люблю тебя, мой лисенок! Все. 9.50. Еще две минутки, и рождается Новая Галактика, ровно год назад!" – написала она.

Бабкина показала друзей, с которыми они отметили семейный праздник.

"Знаете, чем обычно заканчивается отмечание дня рождения Сергея Бабкина 7 ноября каждого года? Сережа собирает всех мужчин, и они идут окунаться в купель, в которой вода круглый год +6. Знаете, чем закончился вчерашний день – день рождения Елисейчика? Мы все вместе пошли нырять на источник. Я это проделала впервые! И это такой кайф! Лисенок, как и его папа, всех повел освежиться, омолодиться и зарядиться!" – отметила она.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младший, Елисей, родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.