"Лисенок, как и его папа, всех повел освежиться, омолодиться и зарядиться!". Жена Бабкина показала, как прошел день рождения их сына

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина показала в Instagram снимки празднования первого дня рождения их сына Елисея.
"Ты пришел ко мне ровно год назад. Ты нашел меня уже давно. Мы виделись с тобой во сне. Именно тогда ты сказал, что ты – мой! И что тебя зовут Елисей! Ты мой учитель! Ты моя третья Галактика! В 9.52 ты родился! В это время я выкладываю этот пост, спешу писать, чтобы успеть вовремя! Я люблю тебя, мой лисенок! Все. 9.50. Еще две минутки, и рождается Новая Галактика, ровно год назад!" – написала она.
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Ты прише * л ко мне ровно год назад * Ты наше * л меня уже давно. Мы виделись с тобои * во сне * Именно тогда ты сказал, что- Мои * ! И что тебя зовут Елисеи * ! * Ты- мои * Учитель! Ты-моя третья Галактика! В 9.52 Ты родился! В это время я выкладываю этот пост, спешу писать, чтобы успеть вовремя! Я люблю тебя, мои * ЛИСе * нок! Все * . 9.50. Еще * 2 минутки и рождается Новая Галактика, ровно год назад! * #снежанабабкина #елисеи * бабкин #годик #др #моялюбовь *
Бабкина показала друзей, с которыми они отметили семейный праздник.
"Знаете, чем обычно заканчивается отмечание дня рождения Сергея Бабкина 7 ноября каждого года? Сережа собирает всех мужчин, и они идут окунаться в купель, в которой вода круглый год +6. Знаете, чем закончился вчерашний день – день рождения Елисейчика? Мы все вместе пошли нырять на источник. Я это проделала впервые! И это такой кайф! Лисенок, как и его папа, всех повел освежиться, омолодиться и зарядиться!" – отметила она.
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Знаете чем обычно заканчивается отмечание ДР @babkin_official 7 ноября каждого года? Сере * жа собирает всех мужчин и они идут окунаться в купель, в которои * вода круглыи * год +-6. Знаете, чем закончился вчерашнии * день- ДР Елисеи * чика? Мы все вместе пошли нырять на источник. Я это проделала впервые! И это такои * каи * ф! ЛИСе * нок как и его папа всех пове * л освежиться, омолодиться и зарядиться! *
Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младший, Елисей, родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.