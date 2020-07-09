"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина показала, как развлекали своего годовалого сына на семейном празднике.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина показала в Instagram подросшего сына Елисея.

"Мы вчера отмечали наших два юбилея! Лисенку год! Мне 35! Впервые не сажали на кожух, волосики не обрезали – не захотели. Зато у нас были яркие карточки – выбор профессий. Если вы приблизите фото, то увидите, что выбрал для себя Елисейчик. Цель понятна. Начинаем работу в направлении", – написала она.

На фото в руках ребенка табличка с изображением статуэтки "Оскара" – приза Американской киноакадемии.

Елисею год исполнился 18 июня. 8 июля был день рождения Снежаны Бабкиной.

У пары Сергея и Снежаны трое детей: кроме Елисея, есть еще девятилетняя дочь Веселина и 13-летний Артур. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года.