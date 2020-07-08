"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене

Украинский музыкант Сергей Бабкин поздравил с днем рождения супругу, актрису Снежану Бабкину.

Бабкин о жене: Я благодарен всем высшим силам и всем светлым людям, которые привели тебя ко мне Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин на своей странице в Instagram разместил фото супруги, актрисы Снежаны Бабкиной. Он адресовал ей поздравления с днем рождения.

"Это самый лучший день в году – день твоего рождения. Ты моя магия, ты моя бесконечность, ты сердце нашей галактики. Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства. Ты мои бирюзовые паруса, моя вода и ветер. Я благодарен всем высшим силам и всем светлым людям, которые привели тебя ко мне. "Это не я придумал, что любовь раны лечит. От рождения мои губы шли к твоим навстречу. Мысли – формы земные, взобрались к небесам на парапеты. Мне теперь не нужны иные, у меня есть бомба-ракета!". С днем рождения, любовь моя!" – написал Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, почти год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

8 июля Снежане Бабкиной исполняется 35 лет.