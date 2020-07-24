"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с котенком.
"Знакомьтесь! Новый ребенок в нашей бабкинской вселенной! Где два, там и три. Теперь каждому нашему ребенку – по котенку. Как это произошло, я сама пока не понимаю. Видимо, очень хотел к нам, вот и пришел", – написала она.
Бабкина предложила фолловерам выбрать для нового питомца имя.
Одним из первых на публикацию отреагировал ее супруг, предложив назвать животное Мильфеем.
"Мне нравится имя Мильфей – Милый Фей", – объяснил он свой выбор.
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Знакомьтесь!Новый ребёнок в нашей Бабкинской-Вселенной!!! Где 2, там и 3, согласны? Теперь каждому нашему ребёнку по кошачьему ребёнку Как это произошло, я сама пока не понимаю.. видимо,он очень хотел к нам,вот и пришёл.. Давайте вместе придумаем имя нашему младшенькому#снежанабабкина #sнежносфинксы
Бабкины воспитывают трех детей: годовалого Елисея, девятилетнюю Веселину и 13-летнего Артура. У Бабкина есть также сын Илья от первого брака.
Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года.