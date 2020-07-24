"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье

По словам супруги украинского музыканта Сергея Бабкина – актрисы Снежаны Бабкиной, в их "бабкинской вселенной появился новый ребенок".

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с котенком.

"Знакомьтесь! Новый ребенок в нашей бабкинской вселенной! Где два, там и три. Теперь каждому нашему ребенку – по котенку. Как это произошло, я сама пока не понимаю. Видимо, очень хотел к нам, вот и пришел", – написала она.

Бабкина предложила фолловерам выбрать для нового питомца имя.

Одним из первых на публикацию отреагировал ее супруг, предложив назвать животное Мильфеем.

"Мне нравится имя Мильфей – Милый Фей", – объяснил он свой выбор.

Бабкины воспитывают трех детей: годовалого Елисея, девятилетнюю Веселину и 13-летнего Артура. У Бабкина есть также сын Илья от первого брака.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года.