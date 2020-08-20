"Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
Украинский музыкант Сергей Бабкин на своем YouTube-канале разместил клип на песню "Бомба-ракета". "Это сплошное видеоприключение, где два главных одноименных персонажа за день проживают маленькую жизнь: они неистово веселятся, катаются на мерседесе 1931 года, танцуют и проходят разные испытания, выпадающие влюбленным", – говорится в описании видео. Режиссер – Артем Вусик. Главную женскую роль в клипе исполнила жена Бабкина – актриса Снежана Бабкина. "Наш видеоклип – это маленькая и очень яркая жизнь "ее" – ракеты и "его" – бомбы. Это путь двух людей, который они проходят вместе через разные события, учатся, вдохновляют и открываются друг другу. Мы снимали приключения наших героев четыре дня, и сейчас точно можем сказать, что это были самые сложные съемки видео за весь наш творческий период. Но каждый подъем в три утра точно стоил того, чтобы вы увидели эту историю такой красивой и яркой, какой она получилась!” – прокомментировал премьеру Бабкин.
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