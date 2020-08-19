"Посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас!" Жена Бабкина рассказала о проблемах с принятием себя

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram рассказала, что ей понадобилось длительное время, чтобы научиться принимать себя.
"От полного отторжения до полного принятия всего один шаг. И этот шаг – любовь! Я по профессии актриса. Закончила КНУТКТ имени Карпенко-Карого. Во время учебы постоянно где-то снималась в массовках, в эпизодах, зарабатывая совсем не имя, а себе "на хлеб". Первые пару раз, посмотрев себя в сериалах и услышав свой голос со стороны, пришла в ужас! Мне не нравилось абсолютно все! И голос такой дурацкий! Дальше я также снималась, но больше не смотрела, дабы не уйти из профессии", – призналась она.
Актриса отметила, что начала любить свою внешность после появления в жизни Сергея Бабкина.
"Медленно, но уверенно. После долгих лет уговаривания меня спеть с ним в дуэте у него получилось! Я влюбилась в свой голос после нашей общей песни "Напиши меня". Теперь я могу петь не только в душе. Набралась такой храбрости, что часто даже показываю, как нужно Сереже петь в его собственных песнях. А полное принятие себя визуально случилось, как ни странно, на проекте "Танцы со звездами", когда не надо было думать, как ты выглядишь, важно было другое. А оказалось так приятно смотреть на себя со стороны. И опять же на этот проект уговорил меня Бабкин. У нас многое случилось вместе впервые! И продолжает случаться! За что я ежедневно благодарю всех", – написала Снежана Бабкина.
Она также отметила, что вскоре выйдет клип на песню Сергея Бабкина "Бомба-ракета", в котором она исполнит роль.
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От полного Отторжения до полного Принятия всего один шаг. И этот шаг- Любовь! * Я по профессии Актриса. Закончила КНУТКТ им. Карпенко- Карого. Во время уче * бы постоянно где-то снималась в массовках, в эпизодах, зарабатывая совсем не Имя, а себе «на хлеб». Первые пару раз, посмотрев себя в сериалах и услышав свои * голос со стороны, пришла в ужас! * Мне не нравилось абсолютно все * ! И голос такои * дурацкии * ! Дальше я также снималась, но больше не смотрела, дабы не уи * ти из профессии * Мое * Внешнее стало поворачиваться ко мне с приходом СБ @babkin_official . Медленно, но уверенно. После долгих лет уговаривания меня спеть с ним в дуэте, у него получилось! Я влюбилась в свои * голос после нашеи * общеи * песни «Напиши Меня» . Теперь я могу петь не только в душе * набралась такои * храбрости, что часто даже показываю как нужно Сере * же петь в его собственных песнях * А полное принятие себя визуально случилось, как ни странно, на проекте «Танцi з зiрками». Когда не надо было думать, как ты выглядишь, важно было другое. А оказалось так приятно смотреть на себя со стороны. И опять же на этот проект уговорил меня Бабкин. У нас многое СЛУЧИЛОСЬ вместе ВПЕРВЫЕ! * И продолжает СЛУЧАТЬСЯ! За что я ежедневно благодарю Всех * Скоро-скоро выи * дет наша Бомба- Ракета * и я определе * нно себе нравлюсь! Были ли у вас такие проблемки с собои * ? Как вы с этим справлялись? прекрасное фото от наших дорогих @s.scherbak @nazarka_babayka
Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, недавно исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
Клип на песню "Напиши меня", которую Сергей и Снежана Бабкина исполнили вместе, вышел в 2018 году.