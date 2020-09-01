Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина актриса Снежана Бабкина рассказала, что продавала свое грудное молоко.

Бабкина: У меня много молочных детей Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram рассказала, что у нее множество молочных детей, среди которых – собственный муж.

"У меня много молочных детей. Я фанат грудного вскармливания! И считаю себя настоящим героем грудного вскармливания!" – заявила она.

Бабкина рассказала, что, родив своего первенца, Артура, она должна была отлучаться по работе, а потому сцеживала и замораживала молоко в баночки из-под детского питания. А поскольку у нее было много молока, подруги приносили своих детей к ней, и она их кормила.

Бабкина призналась, что она также продавала свое грудное молоко.

"Ко мне стали приходить каждое утро мужчины, папы, которым я отдавала баночки молока, а они мне денежку. Таким был мой молочный заработок", – объяснила она.

Жена Бабкина заявила, что их дочери Веселине ни разу не давали смесь – она питалась до двух лет грудным молоком.

"На всех гастролях, в машинах, поездах, самолетах я сцеживалась каждые три часа, чтобы поддерживать лактацию. В поездках мое молочко пил Сергей Бабкин, не разрешая мне его выливать. Так что он тоже мой молочный сыночек", – рассказала Снежана.

Она добавила, что после третьей беременности она кормила не только своего сына Елисея, а и давала молоко еще одному ребенку.

По словам Бабкиной, она вынуждена была прекратить кормление своего младшего сына из-за приема антибиотиков.

Сергей и Снежана Бабкина заразились коронавирусом.

Пара оформила отношения в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

8 июля Снежане Бабкиной исполнилось 35 лет.