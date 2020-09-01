Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина актриса Снежана Бабкина на своей странице в Instagram рассказала, что у нее множество молочных детей, среди которых – собственный муж.
"У меня много молочных детей. Я фанат грудного вскармливания! И считаю себя настоящим героем грудного вскармливания!" – заявила она.
Бабкина рассказала, что, родив своего первенца, Артура, она должна была отлучаться по работе, а потому сцеживала и замораживала молоко в баночки из-под детского питания. А поскольку у нее было много молока, подруги приносили своих детей к ней, и она их кормила.
Бабкина призналась, что она также продавала свое грудное молоко.
"Ко мне стали приходить каждое утро мужчины, папы, которым я отдавала баночки молока, а они мне денежку. Таким был мой молочный заработок", – объяснила она.
Жена Бабкина заявила, что их дочери Веселине ни разу не давали смесь – она питалась до двух лет грудным молоком.
"На всех гастролях, в машинах, поездах, самолетах я сцеживалась каждые три часа, чтобы поддерживать лактацию. В поездках мое молочко пил Сергей Бабкин, не разрешая мне его выливать. Так что он тоже мой молочный сыночек", – рассказала Снежана.
Она добавила, что после третьей беременности она кормила не только своего сына Елисея, а и давала молоко еще одному ребенку.
По словам Бабкиной, она вынуждена была прекратить кормление своего младшего сына из-за приема антибиотиков.
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У меня много молочных детей * Я фанат ГВ! И считаю себя НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ * Родив Артусика @babkin.artur , у меня возник вопрос- Как, уезжая, сохранить ГВ? Необходимы были поездки в Киев- небольшие съёмки, спектакли, кастинги... Пакетов для заморозки молока тогда ещё не было, специальные контейнеры были очень дорогие. Я сцеживалась и замораживала молочко в баночки из под детского питания. Молока было так много, что подружки, которые это знали, носили своих деток мне и я их кормила. Однажды ко мне пришла женщина с молочной кухни и спросила - Хочу ли я подрабатывать тем, что буду давать своё молочко мамочкам, которые не могут кормить? Я согласилась. И ко мне стали приходить каждое утро мужчины * - папы, которым я отдавала баночки молока, а они мне денежку. Таким был мой молочный заработок * С Весей @veselina.babkina - мы через 2 недели после родов уехали на гастроли с театром в Питер. И у меня уже к этому времени была забита морозилка замороженными пакетами грудного молочка. Потом мы уехали на гастроли в Германию на 2 недели и молока тоже хватило. С Весей до года было очень много гастролей и ни разу Веселине не давали смесь. Весю я кормила до 2 лет. На всех гастролях, в машинах, поездах, самолётах, я сцеживалась каждые 3 часа, чтобы поддерживать лактацию. В поездках моё молочко пил @babkin_official СБ, не разрешая мне его выливать. Так что он тоже мой молочный сыночек * С Елисейчиком было точно также. Этот процесс мне стал очень привычным. Во время Елисейчика , я подкармливала ещё одного ребёночка несколько месяцев, уже бесплатно * Однажды встретила знакомую девочку в Киеве, которая мне сказала, что в месяц прекратила кормить, потому как гастроли, концерты, много работы... Я не осуждаю её, но в этот момент появилась ТАКААААЯ ГОРДОСТЬ СОБОЙ! * Я шла, а у меня сзади распускались КРЫЛЬЯ!!! Я очень горжусь собой! И считаю себя героем ГВ! * У меня очень много молочных детей, многих я даже не видела * Сейчас я уже завершила ГВ с ЛИСёнком ( 1 год.2 мес), на то были причины ( антибиотики) Ставьте * этому посту и я поделюсь своим опытом завершения ГВ. #снежанабабкина_гв #снежанабабкина #молочныйгерой
Сергей и Снежана Бабкина заразились коронавирусом.
Пара оформила отношения в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, исполнился год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
8 июля Снежане Бабкиной исполнилось 35 лет.