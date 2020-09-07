"Поистине счастливый день!". Бабкины выздоровели от COVID-19

Украинский музыкант Сергей Бабкин сообщил в Instagram, что излечился от COVID-19.
"Поистине счастливый день! Выхожу из затмения, открываясь всем телом солнцу! Получен отрицательный тест на COVID-19! Безграничное счастье!" – написал музыкант.
Он поблагодарил семейного врача и обратился к поклонникам.
"Дорогие мои, будьте здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Статистика растет, вирус очень коварный, подлый и хитрый. Испытал на себе. Прошу вас – будьте внимательны к себе и к окружающим!!!"
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По истине Счастливый день! * Выхожу из Затмения, открываясь всем телом Солнцу!! * Получен Отрицательный тест на COVID-19 * Безграничное счастье! Спасибо огромное нашему семейному Доктору- Педиату @doctor.penkov , который помог нам преодолеть вирус! Врач от Бога! Лучший Педиатр нашей страны, супер-профессионал * Люблю Вас, Пеньков А.Ю. Спасибо за молниеносное включение и быстрое решение проблемы! Дорогие мои, будьте Здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Статистика растёт, вирус очень коварный, подлый и хитрый. Испытал на себе. Прошу Вас- Будьте Внимательны к себе и к окружающим!!! *
Жена Бабкина Снежана двумя днями ранее сообщила, что ее тест на коронавирус отрицательный.
"Прощай, корона. Это опыт пройден. Возвращаюсь к Sнежной, насыщенной, активной жизни! Спасибо всем за поддержку и миллион теплых пожеланий. Будьте здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Спасибо нашему врачу", – написала Бабкина.
Она отметила, что тест супруг сдал позже, поскольку заразился позже на три дня.
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Прощай Корона Queen * Это опыт пройден * Возвращаюсь к Sнежной, насыщенной, активной жизни! * Спасибо всем за поддержку и миллион тёплых пожеланий * Будьте Здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Спасибо нашему врачу @doctor.penkov за то, что 24/7 был с нами и держал наше состояние под контролем * Тест Серёжи @babkin_official сдадим через пару дней. Он в этом вопросе младше меня на 3 дня * p.s. Смотрите в сториз результат ДО и ПОСЛЕ * И для настроения КЛИП «БОМБА- РАКЕТА» @babkin_official * #снежанабабкина #covid_19 #nocovid19
О том, что Бабкины болеют COVID-19, стало известно 27 августа.
На 7 сентября в Украине было подтверждено новых 2174 случая заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано более 2,1 тыс. новых случаев заражения.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 138 068.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2877 (31 человек скончался за прошедшие 24 часа). 62 606 пациентов уже выздоровели (+379 за сутки). Продолжают болеть 72 585 пациентов.