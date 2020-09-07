"Поистине счастливый день!". Бабкины выздоровели от COVID-19

По словам украинского музыканта Сергея Бабкина, он испытывает счастье, поскольку у него не обнаружили коронавирус. Его супруга Снежана также поделилась результатом теста.

Украинский музыкант Сергей Бабкин сообщил в Instagram, что излечился от COVID-19.

"Поистине счастливый день! Выхожу из затмения, открываясь всем телом солнцу! Получен отрицательный тест на COVID-19! Безграничное счастье!" – написал музыкант.

Он поблагодарил семейного врача и обратился к поклонникам.

"Дорогие мои, будьте здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Статистика растет, вирус очень коварный, подлый и хитрый. Испытал на себе. Прошу вас – будьте внимательны к себе и к окружающим!!!"

Жена Бабкина Снежана двумя днями ранее сообщила, что ее тест на коронавирус отрицательный.

"Прощай, корона. Это опыт пройден. Возвращаюсь к Sнежной, насыщенной, активной жизни! Спасибо всем за поддержку и миллион теплых пожеланий. Будьте здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Спасибо нашему врачу", – написала Бабкина.

Она отметила, что тест супруг сдал позже, поскольку заразился позже на три дня.

О том, что Бабкины болеют COVID-19, стало известно 27 августа.

На 7 сентября в Украине было подтверждено новых 2174 случая заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано более 2,1 тыс. новых случаев заражения.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 138 068.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2877 (31 человек скончался за прошедшие 24 часа). 62 606 пациентов уже выздоровели (+379 за сутки). Продолжают болеть 72 585 пациентов.