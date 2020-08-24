"Моя мамочка". Бабкин показал свою маму

Украинский певец Сергей Бабкин поздравил свою маму с днем рождения.

Бабкин обратился к своей маме: Люблю всем сердцем! Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин поделился в Instagram снимком со своей мамой. Пост он обнародовал в ее день рождения, 22 августа.

"Моя мамочка Нина. Сегодня у нее день рождения! Люблю всем сердцем!" – написал музыкант.

Сергей Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Он основатель группы 5’Nizza, но сейчас преимущественно выступает сольно. Был тренером вокального шоу "Голос країни" на канале "1+1".

Мама Бабкина работала воспитателем в детском саду.