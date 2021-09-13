"До сих пор его люблю". Яна Цибульская расплакалась, сообщив, что муж "сделал паузу" в их отношениях

"Правда в том, что мы выросли, мы стали другими, и он попросил о том, что нам надо немного сделать паузу… Мне тяжело говорить…" – рассказала Цибульская, расплакавшись перед камерой.
Она добавила, что влюбилась в супруга с первого взгляда и "эта любовь длится уже 10 лет". Цибульская также подчеркнула, что не верит слухам, будто у Жука был роман с солисткой украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной, с которой он танцевал и выиграл "Танцы со звездами" в 2020 году.
"Он стал моим всем. Даже если мы сейчас не вместе, до сих пор люблю Диму Жука. Очень-очень сильно люблю. Надеюсь, когда-нибудь у нас выйдет возобновить нашу любовь", — призналась Цибульская.
В конце эфира выяснилось, что Цибульская вместе со своим партнером по новому сезону "Танцев со звездами" – комиком Иваном Люленовым – покинули шоу, поскольку за них проголосовало наименьшее число зрителей.
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Яна Цибульская родилась 27 декабря 1994 года. Окончила Киевский университет имени Гринченко по специальности "Современная хореография". Работала педагогом-хореографом. Сотрудничала с артистами Ани Лорак, Потапом и Настей Каменских, Дмитрием Монатиком и другими.
Цибульская и Жук познакомились на втором сезоне проекта "Танцы со звездами", а поженились в октябре 2018 года.