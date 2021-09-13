"До сих пор его люблю". Яна Цибульская расплакалась, сообщив, что муж "сделал паузу" в их отношениях

Яна Цибульская и Дмитрий Жук поженились три года назад Фото: tsybulskayana / Instagram

"Правда в том, что мы выросли, мы стали другими, и он попросил о том, что нам надо немного сделать паузу… Мне тяжело говорить…" – рассказала Цибульская, расплакавшись перед камерой.

Она добавила, что влюбилась в супруга с первого взгляда и "эта любовь длится уже 10 лет". Цибульская также подчеркнула, что не верит слухам, будто у Жука был роман с солисткой украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной, с которой он танцевал и выиграл "Танцы со звездами" в 2020 году.

"Он стал моим всем. Даже если мы сейчас не вместе, до сих пор люблю Диму Жука. Очень-очень сильно люблю. Надеюсь, когда-нибудь у нас выйдет возобновить нашу любовь", — призналась Цибульская.

В конце эфира выяснилось, что Цибульская вместе со своим партнером по новому сезону "Танцев со звездами" – комиком Иваном Люленовым – покинули шоу, поскольку за них проголосовало наименьшее число зрителей.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)