  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"

Зарицкая об отказе Прохорова выступать с ней в паре на проекте: Мы очень дружили. И это был для меня удар Фото: kazka.band / Instagram

По словам Зарицкой, между ней и Прохоровым произошел конфликт, после чего тот первым заявил о нежелании танцевать в паре с певицей.

"Мы очень дружили. И это был для меня удар. И я просто согласилась на человека, которого вообще не знаю. Но все классно, слава богу", – заявила певица.

Ранее Зарицкая уже рассказывала о замене партнера на шоу, но не называла имя хореографа, который отказался с ней выступать. "Он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго. Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, будет рвать всех", – сообщила в начале августа певица.

Прохоров ранее принимал участие в этом шоу, выступая на паркете вместе с украинской гимнасткой Анной Ризатдиновой – в 2019 году пара заняла второе место.

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