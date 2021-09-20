Бульвар Шоубиз
 
20 сентября, 2021
 
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"Жесть", "Я в шоке". После третьего эфира "Танцы со звездами" покинула еще одна пара

После трех эфиров в "Танцах со звездами" осталось 12 пар
После трех эфиров в "Танцах со звездами" осталось 12 пар
Фото: mashliatina / Instagram

Украинское телешоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" после третьего эфира, который прошел 19 сентября, покинула вторая танцевальная пара – актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. По итогам судейского и зрительского голосований эта пара набрала меньше всего баллов.

Машлятина дебютировала на шоу неделю назад, заменив свою коллегу по "Кварталу" Анастасию Оруджову, которая накануне второго эфира во время репетиций получила травму колена. По словам медиков, на реабилитацию у нее уйдет около восьми месяцев.

Первый раз Машлятина и Самсон исполнили венский вальс и получили от жюри 10 баллов. На вчерашнем эфире они станцевали самбу. Судьи поставили им 24 балла.

"Жесть…" – прокомментировала результаты эфира на странице телешоу в Instagram пользователь с ником naricha_yakovchuk.

"Я в шоке", – призналась annaosadcha15.

"Всех комиков выгоняют", – считает olviafox.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Первыми по итогам голосования шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская. Сейчас в проекте осталось 12 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Теги: голосование, шоу, Танцы со звездами, хореограф, комик
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