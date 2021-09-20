"Жесть", "Я в шоке". После третьего эфира "Танцы со звездами" покинула еще одна пара

После трех эфиров в "Танцах со звездами" осталось 12 пар Фото: mashliatina / Instagram

Машлятина дебютировала на шоу неделю назад, заменив свою коллегу по "Кварталу" Анастасию Оруджову, которая накануне второго эфира во время репетиций получила травму колена. По словам медиков, на реабилитацию у нее уйдет около восьми месяцев.

Первый раз Машлятина и Самсон исполнили венский вальс и получили от жюри 10 баллов. На вчерашнем эфире они станцевали самбу. Судьи поставили им 24 балла.

"Жесть…" – прокомментировала результаты эфира на странице телешоу в Instagram пользователь с ником naricha_yakovchuk.

"Я в шоке", – призналась annaosadcha15.

"Всех комиков выгоняют", – считает olviafox.