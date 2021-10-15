Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать

По словам Власовой, она выйдет на паркет неподготовленной.
"Макс дома. У него черепно-мозговая травма. То, как он врезался – все могло быть гораздо хуже. У него очень сильный ангел-хранитель. С ним все в порядке, но ему нужно время на восстановление. Конечно, танцевать он не может, поддержки он делать не может", – заявила певица.
View this post on Instagram
14 октября Макс Леонов сообщил, что попал в аварию. Причину ДТП он не уточнил. Седьмой эфир шоу "Танцы со звездами" состоится 17 октября. Кто заменит Леонова на паркете, пока неизвестно.