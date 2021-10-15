Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать

Власова о Леонове: С ним все в порядке, но ему нужно время на восстановление Фото: eygeniavlasova / Instagram

По словам Власовой, она выйдет на паркет неподготовленной.

"Макс дома. У него черепно-мозговая травма. То, как он врезался – все могло быть гораздо хуже. У него очень сильный ангел-хранитель. С ним все в порядке, но ему нужно время на восстановление. Конечно, танцевать он не может, поддержки он делать не может", – заявила певица.

View this post on Instagram Публикация от Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)



