  "Удивила реакция партнера. Я себя почувствовала безумно одинокой". Участница "Танцев со звездами" Власова обвинила продюсеров в тайных съемках

Власова выступает на паркете "Танцев со звездами" в паре с Леоновым Фото: maksleonov_official / Instagram

"Я хочу попросить продюсеров перестать высасывать скандалы из пальца, потому что на самом деле у нас с [партнером по шоу] Максимом [Леоновым] все хорошо. Мы нормальная пара, у нас все отлично", – заявила она.

Таким образом Власова отреагировала на ролик, который был показан в предыдущем эфире – на видео артистка была запечатлена в зале для репетиций во время ссоры с Леоновым.

Обращение Власовой можно посмотреть в самом конце видео.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube

На своей странице в Instagram уже после эфира артистка объяснила, что ролик, на котором запечатлена их ссора с Леоновым, был записан тайно.

"Все было классно, пока кто-то из исподтишка не снял какие-то наши... мелочь пузатую. И все это раздулось. Я была удивлена, что кто-то может исподтишка снимать, а продюсеры ставят это в эфир. Я удивилась. А больше меня удивила реакция партнера. Максим – он часть проекта, он не часть меня. И я себя почувствовала безумно одинокой здесь", – заявила Власова.