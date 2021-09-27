  "Удивила реакция партнера. Я себя почувствовала безумно одинокой". Участница "Танцев со звездами" Власова обвинила продюсеров в тайных съемках

"Я хочу попросить продюсеров перестать высасывать скандалы из пальца, потому что на самом деле у нас с [партнером по шоу] Максимом [Леоновым] все хорошо. Мы нормальная пара, у нас все отлично", – заявила она.
Таким образом Власова отреагировала на ролик, который был показан в предыдущем эфире – на видео артистка была запечатлена в зале для репетиций во время ссоры с Леоновым.
Обращение Власовой можно посмотреть в самом конце видео.
На своей странице в Instagram уже после эфира артистка объяснила, что ролик, на котором запечатлена их ссора с Леоновым, был записан тайно.
"Все было классно, пока кто-то из исподтишка не снял какие-то наши... мелочь пузатую. И все это раздулось. Я была удивлена, что кто-то может исподтишка снимать, а продюсеры ставят это в эфир. Я удивилась. А больше меня удивила реакция партнера. Максим – он часть проекта, он не часть меня. И я себя почувствовала безумно одинокой здесь", – заявила Власова.
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Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. По итогам четырех эфиров шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, а также актер и стриптизер Алексей Суровцев и танцовщица Мария Колосова. Сейчас в проекте осталось 11 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.