"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео

Для танца трое судей выбрали главную мелодию из американского фильма 1987 года с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей в главных ролях "Грязные танцы". Фрагмент выступления Кухар поздно вечером 19 сентября выложила в Instagram.

Видео балерины набрало больше 115 тыс. просмотров и около полутысячи комментариев.

"Божественно красиво", – написала vashchenko830.

"Чернявый крут, конечно", – считает mufaodessa.

"Безупречно, все легко, непринужденно и в то же время это огромный труд! Браво", – прокомментировала msalopanova.

View this post on Instagram A post shared by Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Полное видео выступления танцевального номера судей проекта можно посмотреть на официальной YouTube-странице шоу здесь.