  "Понял, что это проблема, когда вынес мамины драгоценности из дома". Участник "Танцев со звездами" Логай рассказал об игровой зависимости

Логай: Ты просыпаешься, а у тебя счетчик: кому должен, где взять деньги и что будет, если не отдашь Фото: logai.arthur / Instagram

"Мне было 18 лет, когда я навсегда бросил играть в азартные игры", – рассказал актер.

По словам Логая, он начал играть в подростковом возрасте, когда жил в Мелитополе.

"Ты просыпаешься, а у тебя счетчик: кому должен, где взять деньги, и что будет, если не отдашь. Я понял для себя, что это проблема, когда вынес мамины драгоценности из дома", – рассказал артист.

Логай подчеркнул, что никто не верил, что он может измениться, но за эти 10 лет он ни разу не сорвался.

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