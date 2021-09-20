  "Реально хотела расплакаться". Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" новая ведущая рассказала, как попала на проект

"Насколько поняла, я неплохо себя зарекомендовала как ведущая балкона в прошлых сезонах. Когда услышала это предложение, реально хотела расплакаться", – призналась Онуфрийчук.
Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Ранее партнершей Горбунова была украинская певица Тина Кароль. Она свой уход из проекта до сих пор не прокомментировала.
3 сентября Завадюк, реагируя на замену ведущей, поблагодарил певицу за сотрудничество, а позже отметил, что уход Тины Кароль из шоу не связан с возможным ухудшением отношений.