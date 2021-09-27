"Ну наконец-то!", "Не согласна!" "Танцы со звездами" покинула уже третья пара

Актер Алексей Суровцев и его партнерша, танцовщица Марина Колосова продержались четыре эфира и покинули шоу Фото: surovtsev.alexei / Instagram

На этот раз пара танцевала ча-ча-ча, но по итогам судейского и зрительского голосований набрала меньше всего баллов.

"Друзья мои, очень жаль, что не удалось исполнить все танцы, которые я хотел. Но я обещаю, что я их изучу дома. Большая честь быть с вами на одном паркете. Спасибо вам! Спасибо судьям, постановщикам, всем", – прокомментировал в эфире результаты Суровцев.

"Всем спасибо! Было занимательно", – написал позже актер на официальной странице шоу в Instagram.

"Не согласна! У них есть прогресс, в отличие от многих других участников", – прокомментировала результаты шоу maryyysummer.

"Ну наконец-то! Я думала, опять кого-то сильного выгонят!" – не скрывала эмоций пользователь с ником irinka_mandarinka_sp.