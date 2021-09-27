Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2021
 
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"Ну наконец-то!", "Не согласна!" "Танцы со звездами" покинула уже третья пара

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Актер Алексей Суровцев и его партнерша, танцовщица Марина Колосова продержались четыре эфира и покинули шоу
Актер Алексей Суровцев и его партнерша, танцовщица Марина Колосова продержались четыре эфира и покинули шоу
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Украинское телешоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" после четвертого эфира, который прошел 26 сентября, покинула третья танцевальная пара – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, актер Алексей Суровцев и его партнерша, танцовщица Марина Колосова.

На этот раз пара танцевала ча-ча-ча, но по итогам судейского и зрительского голосований набрала меньше всего баллов.

"Друзья мои, очень жаль, что не удалось исполнить все танцы, которые я хотел. Но я обещаю, что я их изучу дома. Большая честь быть с вами на одном паркете. Спасибо вам! Спасибо судьям, постановщикам, всем", – прокомментировал в эфире результаты Суровцев.

"Всем спасибо! Было занимательно", – написал позже актер на официальной странице шоу в Instagram.

"Не согласна! У них есть прогресс, в отличие от многих других участников", – прокомментировала результаты шоу maryyysummer.

"Ну наконец-то! Я думала, опять кого-то сильного выгонят!" – не скрывала эмоций пользователь с ником irinka_mandarinka_sp.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Первыми по итогам голосования шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, вторыми – актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 11 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Теги: 1+1, актер, шоу, танцы, Танцы со звездами, стриптиз, Алексей Суровцев
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