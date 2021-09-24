  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой

Тогда певица вместе со своим партнером, хореографом Антоном Нестерко исполнила крымскотатарский танец.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Оценивая ее выступление, Яма отметил, что партнер Джамалы выступал за двоих. Артистка в ответ заявила, что не согласна с его мнением.

"Полностью не согласна. Ни единого прикосновения, все танцевала сама", – отреагировала Джамала.

Спустя почти неделю после этого выступления Яма заявил, что "участники вне зависимости от их успехов за пределами проекта, званий и достижений по отношению к судьям должны держать себя в руках. "Но случилось, как случилось – звезды тоже пребывают в стрессе", – отметил он.

По словам Ямы, после того эфира они с певицей списались в сети.

"Мы немного смягчили ситуацию, но при этом каждый остался при своем мнении. По моему убеждению, если звезда соглашается на участие в проекте, она принимает правила игры. А следуя им, танец оценивают судьи, а не партнеры, хореографы или сам участник. Если кто-то сомневается в профессионализме жюри, значит надо выбирать другой проект. Тем не менее каждый год находятся люди, которые считают, что они в танцах понимают немного больше, чем судьи", – резюмировал он.