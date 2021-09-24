Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
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"Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Джамала в третьем эфире танцевала крымскотатарский танец
Джамала в третьем эфире танцевала крымскотатарский танец
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинский хореограф, ведущий и судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма считает, что участники проекта должны держать себя в руках по отношению к судьям вне зависимости от своего статуса. Об этом он заявил 24 сентября в интервью сайту "Факты" , комментируя перепалку с участницей проекта, украинской певицей Джамалой во время третьего эфира, который состоялся 19 сентября.

Тогда певица вместе со своим партнером, хореографом Антоном Нестерко исполнила крымскотатарский танец.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

Оценивая ее выступление, Яма отметил, что партнер Джамалы выступал за двоих. Артистка в ответ заявила, что не согласна с его мнением.

"Полностью не согласна. Ни единого прикосновения, все танцевала сама", – отреагировала Джамала.

Спустя почти неделю после этого выступления Яма заявил, что "участники вне зависимости от их успехов за пределами проекта, званий и достижений по отношению к судьям должны держать себя в руках. "Но случилось, как случилось – звезды тоже пребывают в стрессе", – отметил он.

По словам Ямы, после того эфира они с певицей списались в сети. 

"Мы немного смягчили ситуацию, но при этом каждый остался при своем мнении. По моему убеждению, если звезда соглашается на участие в проекте, она принимает правила игры. А следуя им, танец оценивают судьи, а не партнеры, хореографы или сам участник. Если кто-то сомневается в профессионализме жюри, значит надо выбирать другой проект. Тем не менее каждый год находятся люди, которые считают, что они в танцах понимают немного больше, чем судьи", – резюмировал он.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте изначально принимали 14 украинских знаменитостей. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

После двух эфиров проект покинули уже две пары – 19 сентября из шоу ушли актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер Денис Самсон, а за неделю до этого участие прекратили капитан молдавской команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.

Теги: Джамала, скандал, Влад Яма, Танцы со звездами
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