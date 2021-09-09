"Стала такая секси". Джамала в сильно декольтированном платье рассказала об уходе за собой

"Во-первых, хочу сказать, что я не очень последовательна в своей рутине, ведь часто меняю умывалки, кремы. У меня даже нет фаворитов. Полный хаос. Во-вторых, после процедур я всегда лечу в кадр, на сцену, на важную встречу, поэтому, к счастью или к сожалению, у меня нет времени на долгое восстановление кожи. Но все же некоторые мастхэв у меня есть", – призналась она.
Джамала отметила, что всегда тонизирует кожу лица утром и тщательно очищает после косметики.
Два раза в неделю она делает салонные процедуры. А именно dermadrop – "холодный" массаж, гимнастику со стимулятором для мышц лица и шеи. Для тела – тайский массаж, Onda & Shwarzy – 3–4 раза в месяц для плоского живота и коррекции контуров.
Для волос – один раз в неделю маску MoroccanOil.
Пост певица сопроводила снимками в декольтированном платье лимонного цвета.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Джамала стала такая секси. Очень идет этот скромный сексуальный стиль", – прокомментировала подписчица glupuy_alen.
Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.
Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".
О своем участии в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Джамала сообщила в начале июля.