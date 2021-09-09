"Стала такая секси". Джамала в сильно декольтированном платье рассказала об уходе за собой

Джамала: Я не очень последовательна в своей рутине Фото: jamalajaaa / Instagram

"Во-первых, хочу сказать, что я не очень последовательна в своей рутине, ведь часто меняю умывалки, кремы. У меня даже нет фаворитов. Полный хаос. Во-вторых, после процедур я всегда лечу в кадр, на сцену, на важную встречу, поэтому, к счастью или к сожалению, у меня нет времени на долгое восстановление кожи. Но все же некоторые мастхэв у меня есть", – призналась она.

Джамала отметила, что всегда тонизирует кожу лица утром и тщательно очищает после косметики.

Два раза в неделю она делает салонные процедуры. А именно dermadrop – "холодный" массаж, гимнастику со стимулятором для мышц лица и шеи. Для тела – тайский массаж, Onda & Shwarzy – 3–4 раза в месяц для плоского живота и коррекции контуров.

Для волос – один раз в неделю маску MoroccanOil.

Пост певица сопроводила снимками в декольтированном платье лимонного цвета.

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"Джамала стала такая секси. Очень идет этот скромный сексуальный стиль", – прокомментировала подписчица glupuy_alen.