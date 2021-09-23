"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру

Артистка позирует в кадре, сидя на полу. Рядом с ней стоит бумажный стакан. Во время репетиции Джамала была одета в свободную спортивную куртку, прозрачные колготы и короткие шорты. Волосы артистка собрала в хвост.

"Как вы говорите, быть в моменте", – подписала она фото.

"Выжить", – прокомментировали снимки Джамалы фолловеры.

"Устала. Отдохни", – заметили пользователи сети.

"Такие красивые ноги. Вы секси", – отреагировали на фото поклонники.