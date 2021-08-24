Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2021
 
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"Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали клип, снятый в Западной Украине во время сильных дождей. Видео

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Во время съемок клипа на дуэтную песню Джамалы и Tayanna шел дождь
Во время съемок клипа на дуэтную песню Джамалы и Tayanna шел дождь
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинские певицы Джамала и Tayanna 24 августа в День Независимости презентовали видеоработу на первую совместную композицию "Моя земля". Клип размещен на YouTube-канале певицы Tayanna.

Ролик снял украинский режиссер Назар Дорош. Съемки проходили в Западной Украине.

"Не обошлось без сложностей. В период съемок начались сильные дожди, а в гористой местности это настоящая катастрофа. Было очень опасно, девушки неоднократно скользили и падали", – отмечается в релизе. 

ВИДЕО
Видео: TAYANNA / YouTube
Контекст:

Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой. Она дважды принимала участие в национальном отборе на "Евровидение" – в 2017 году уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) начала карьеру певицы в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении" в Стокгольме с песней "1944".

Впервые песню "Моя земля" артистки исполнили на съемках концерта "Вечер премьер. Летняя серия" летом 2021 года, а 20 августа состоялась премьера песни на музыкальных площадках. По словам Tayanna, она написала композицию еще год назад, но долго думала, с кем ее петь. "Я год ходила-думала, а потом решилась и позвонила Джамале, мы встретились, я сразу показала песню, и она, к моему удивлению, сразу согласилась", – поделилась звезда. Джамала отметила, что с первой ноты услышала, что она хочет добавить в трек.

Теги: Западная Украина, День Независимости, Джамала, видео, клип, Tayanna
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