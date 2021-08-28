"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли

Джамала и Андреа Бочелли исполнили на концерте в честь Дня Независимости Украины молитву The Prayer Фото: jamalajaaa / Instagram

В ролике показаны не только совместное исполнение со сцены молитвы The Prayer, но и репетиция двух артистов, в конце которой дирижер Марчелло Рота говорит певице: "Брава, брава!"

"Одна встреча – как маленькая жизнь. Впервые встретиться за два часа до начала концерта, провести только одну общую репетицию за 10 минут, изменить каденцию (финал), прожить напряженный день и почувствовать абсолютное спокойствие на сцене. "Брава" от дирижера – мой стимул", – призналась Джамала.

Певица также написала, что ей посоветовал Бочелли.

"Делай то, что пожелаешь" – идеальный совет от маэстро. Так символично, что именно в День Независимости мы с Андреа Бочелли спели песню-молитву о мире, милосердии, вере и надежде", – написала Джамала.

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Пост артистки набрал почти 80 тыс. лайков и больше 300 комментариев.

"Браво, Джамала! Звучит божественно. И показали высокий профессиональный уровень. Твое выступление вызывает восхищение и гордость за тебя!" – похвалил Джамалу украинский певец Павел Зибров.

"Какое наслаждение", – прокомментировала oksanaweichandt.

"Я не знаю, как можно быть атеистом после услышанного! Это же поцелуй Бога в уши и души!" – восхитилась rizalisa.