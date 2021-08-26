Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото

На снимках она вместе с девятилетней дочерью Вирджинией позируют на фоне собора Святой Софии, гуляют по пассажу, смотрят на Андреевскую церковь, а также примеряют одежду, стилизованную под украинский национальный костюм.

"Посещение Киева", – подписала снимки 37-летняя Берти.

Судя по фото, жена Бочелли в Киеве купила дочери платье-вышиванку.

View this post on Instagram A post shared by Veronica Berti Bocelli (@veronicabertiofficial)

В еще одном посте с фотографиями прогулки видно, что итальянские гости посетили военный парад, проходивший на Крещатике.

View this post on Instagram A post shared by Veronica Berti Bocelli (@veronicabertiofficial)