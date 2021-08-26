Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2021
 
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Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото

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37-летняя Вероника Берти и 62-летний Андреа Бочелли вместе почти 20 лет, воспитывают девятилетнюю дочь Вирджинию
37-летняя Вероника Берти и 62-летний Андреа Бочелли вместе почти 20 лет, воспитывают девятилетнюю дочь Вирджинию
Фото: veronicabertiofficial / Instagram

Жена и импресарио знаменитого итальянского тенора Андреа Бочелли (который выступил в Киеве в день 30-летия независимости Украины) Вероника Берти 25 августа выложила в Instagram фотографии своей прогулки по центру Киева.

На снимках она вместе с девятилетней дочерью Вирджинией позируют на фоне собора Святой Софии, гуляют по пассажу, смотрят на Андреевскую церковь, а также примеряют одежду, стилизованную под украинский национальный костюм.

"Посещение Киева", – подписала снимки 37-летняя Берти.

Судя по фото, жена Бочелли в Киеве купила дочери платье-вышиванку.

В еще одном посте с фотографиями прогулки видно, что итальянские гости посетили военный парад, проходивший на Крещатике.

Контекст:

Бочелли родился в Италии в 1958 году. Певец с детства испытывал проблемы со зрением из-за глаукомы, после 27 операций на глазах окончательно ослеп в 12 лет.

Обучаясь оперному пению, он вынужден был по ночам подрабатывать артистом в ресторанах. Дебют Бочелли в качестве тенора состоялся в 1994 году на фестивале в Сан-Ремо. Выступал перед папой римским, выпустил множество альбомов, награжден звездой на голливудской Аллее славы за вклад в театральное искусство (оперу). Несколько раз выигрывал премии Classical Brit и World Music Awards, номинировался на Grammy и Emmy.

Бочелли и Вероника Берти познакомились в 2002 году. В марте 2012 года у них родилась дочь Вирджиния. Это первый ребенок для Берти и третий для Бочелли, от предыдущего брака у певца два сына Амос (1995) и Маттео (1997). В марте 2014-го Бочелли и Берти официально оформили свои отношения.

Концерт Бочелли в Киеве 24 августа был в поддержку создания музея художника Ивана Марчука. Бочелли уже выступал в Киеве – в 2017 году прошел его концерт на НСК "Олимпийский" с украинским Национальным хором имени Веревки и в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины.

Теги: Киев, Италия, Визз Эйр Украина, День Независимости, опера, Андреа Бочелли, семья, певец, жена
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